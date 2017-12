KVO neemt Berrier opnieuw op bij de A-kern: "Het heeft lang genoeg geduurd"

"Franck Berrier is en blijft een uitstekende speler, die ons nog veel diensten kan bewijzen", zegt voorzitter Marc Coucke. "Zijn verwijzing naar de B-kern heeft lang genoeg geduurd. Bovendien heeft hij zich de voorbije twee maanden bijzonder correct en professioneel opgesteld."

De Fransman werd twee maanden geleden naar de B-kern gestuurd van KV Oostende nadat hij een transfer naar Thailand had proberen te forceren.

"De eindejaarsperiode is een tijd van bezinning en verzoening en daarom nam ik contact op met Franck", vertelt Coucke. "Het is een bijzonder hartelijk en correct gesprek geworden. Zand erover en vanaf nu kijk we enkel nog vooruit."