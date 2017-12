"Vormer kan veel meer dan enkel ballen afpakken, hij heeft het DNA van Club"

Wat Vormer doet in de Belgische competitie is zeer knap. Dankzij onder meer hem is Club Brugge op we naar een nieuwe titel, denk ik. Vormer is de voortrekker van wat Club dit seizoen aan het doen is.

"Puur op basis van zijn statistieken is hij iets uitzonderlijks aan het presteren. Maar ik weet niet of hij een plaats heeft in de Premier League of in Duitsland."

Vormer is dé favoriet voor de Gouden Schoen. Krijgt hij die ook? "Het is wat afwachten hoeveel punten Dendoncker en Tielemans hebben na de eerste ronde. Dat zullen er in principe veel zijn, terwijl Vormer niet zoveel zal sprokkelen."

"Het einde van het vorige seizoen is gedomineerd door Anderlecht en niet door Club Brugge. Dus hangt het af van zijn punten in de tweede ronde. Dat moeten er heel veel zijn. Of hij de kloof kan overbruggen, hangt dan weer af van zijn punten in de eerste ronde. Tielemans kan er geen meer krijgen en Dendoncker zou er niet veel mogen krijgen."