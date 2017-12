Het topseizoen van Ruud Vormer: beter dan De Bruyne en Neymar

De statistieken van Ruud Vormer zijn indrukwekkend. De statistieken van Ruud Vormer zijn indrukwekkend.

Ruud Vormer is dé favoriet om de Gouden Schoen te winnen. Als we de statistieken van de Nederlander onder de loep nemen, blijkt al snel waarom. Qua assists en gecreëerde kansen doet niemand in Europa beter dan de middenvelder van Club Brugge.