Zulte Waregem: "De rug rechten als het minder gaat, doe je als groep"

In een bericht op de website van Zulte Waregem "blikt CEO Eddy Cordier strijdvaardig vooruit": "Dat Essevee de winterstop zou ingaan op de 14 plaats in de Jupiler Pro League hadden wij - het bestuur en de sportieve leiding - niet voorzien."

"Liever dan ons te wentelen in excuses of te pleiten voor verzachtende omstandigheden, is ieder van ons zich bewust van zijn verantwoordelijkheid."

"We hebben ons samen geëngageerd om te doen wat we moeten doen: we zullen dit team versterken en maken dat het zich verder kan ontwikkelen in de best mogelijke omstandigheden. Winnen doe je samen. En ook de rug rechten als het minder gaat, doe je als groep. Dat is Team Essevee."