De Decker: "Wat er nu gebeurt, dat hield niemand voor mogelijk"

Wim De Decker dwong als T1 bij Antwerp de promotie af naar de Jupiler Pro League. "Ons parcours was indrukwekkend. En wat me enorm pleziert, is dat we toen de basis hebben gelegd van nu. Er speelden gisteren tegen STVV 5 jongens mee die vorig seizoen in onze kern zaten. Dat zegt heel veel", vertelt De Decker aan Sporza.

"Daar ben ik natuurlijk trots op. Iedereen dacht ook dat we die roze wolk wel gehad hadden en dat we een rustig jaar zouden beleven na de titel. Maar wat er nu gebeurt, dat hield niemand voor mogelijk."

Antwerp duikt de winterstop op de 4e plaats in. Architecten van het succes: trainer Laszlo Bölöni, met assistent Wim De Decker. "Het klikte meteen. Het is er fijn werken."

"Bölöni gaat rechtdoor en kijkt niet te veel naar anderen. Hij schenkt ook niet te veel aandacht aan randactiviteiten. Hij is een trainer van de oude stempel, maar een coach die wint heeft altijd gelijk."