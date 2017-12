Gesigneerde voetbaltruitjes brengen 88.000 euro op voor het goede doel

De 9e editie van de kerstactie van de Pro League zamelde geld in voor de Belgian Homeless Cup. De veiling van gesigneerde truitjes van alle spelers uit 1A en 1B bracht in totaal 88.000 euro op. Daarmee blijft de opbrengst net onder de 92.300 euro van vorig jaar.

Het populairste truitje was dat van Ruud Vormer, dat voor 2.062 euro over de toonbank ging. Daarmee is het vorige record, 1.870 euro voor het shirt van Mathew Ryan, gesneuveld.

Ook de truitjes van Orlando Sa (Standard), Cristian Benavente (Charleroi), Jordie Clasie (Club Brugge) en Geoffry Hairemans (Antwerp) waren gegeerd.

"Het bedrag dat we dit jaar ophaalden, bewijst dat de supporters achter onze sociale partner staan", reageert de Pro League. "Dat de fans de Belgian Homeless Cup beter hebben leren kennen, is voor ons de belangrijkste verwezenlijking van deze Kerstactie."

"We willen ook uitdrukkelijk onze clubs bedanken, die zelf heel wat mooie acties opgezet hebben voor de lokale homeless-werkingen en uiteraard ook onze mediapartners, die opnieuw unieke belevenissen aanboden om onze veiling nog mooier te maken."