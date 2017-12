Pocognoli: "Agbo kreeg onaanvaardbare geluiden naar zijn hoofd" (FOTO)

Agbo reageert zich af na geroep en geluiden vanuit KVK-aanhang. Agbo reageert zich af na geroep en geluiden vanuit KVK-aanhang.

Opschudding in Kortrijk gisteravond. Standard-speler Agbo deed er na zijn 2e geel kort voor de rust lang over om het veld te verlaten. Hij kreeg de Kortrijk-aanhang over zich heen en reageerde met een middenvinger en gooide een flesje in het publiek. "Ik begrijp zijn reactie", vertelde Standard-aanvoerder Sébastien Pocognoli tijdens de rust aan Proximus TV. "Agbo kreeg onaanvaardbare geluiden naar zijn hoofd."