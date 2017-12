Lokeren versterkt zich met Noorse spits Mendy

Jean Alassane Mendy werd in Senegal geboren, maar heeft de Noorse nationaliteit. Sinds begin 2016 speelde hij voor Kristiansund, maar daar wou hij niet bijtekenen omdat hij een stap hogerop wou zetten.

Nu tekent hij dus een contract voor 3,5 seizoenen bij Lokeren. "In mijn laatste 100 competitiewedstrijden scoorde ik 49 keer. Ik ben blij met mijn komst naar Lokeren. Ik wil mijn steentje bijdragen tot het goed laten draaien van het team."

"Peter Maes en ikzelf waren al een tijdje op zoek naar een vlot scorende spits", zegt sportief directeur Willy Reynders. We hebben hem voldoende bestudeerd. Hij is snel, wendbaar en heeft een neus voor goals eens hij in de 16 opereert."

"Hij kan zowel als diepe spits worden uitgespeeld ofwel er rond zwevend. Hij slaagde zonder enig probleem in zijn medische testen. Het is dan ook een gezonde kerel, hij is nog nooit geblesseerd geweest."