Talentvolle verdediger Caufriez tekent tot 2021 bij Waasland-Beveren

De 20-jarige Caufriez had nog een contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor een extra seizoen. De centrale verdediger, die in de jeugdelftallen van Anderlecht en Standard speelde, streek in de zomer van 2015 neer op de Freethiel.

In april 2016 maakte hij zijn debuut voor Waasland-Beveren. Sindsdien kwam hij tot 19 officiële optredens voor de Oost-Vlamingen. Dit seizoen lijkt Caufriez helemaal door te breken. Sinds eind oktober stond hij 10 keer tussen de lijnen bij Waasland-Beveren. Nu verlengt hij tot juni 2021.