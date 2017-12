1e kerstwens van Vanhaezebrouck komt uit: Anderlecht krijgt nieuwe grasmat

Na de 1-0-zege tegen AA Gent ergerde coach Hein Vanhaezebrouck zich gisteren nog over de staat van het terrein. "De voorbije weken had de grasmat in het Constant Vanden Stock-stadion zwaar te lijden onder de weersomstandigheden en de belasting", meldt Anderlecht.

"In de eerste dagen van januari zullen we het stadion voorzien van een nieuwe grasmat. In de 2e helft van het seizoen zullen we ook bestuderen hoe we enkele structurele vernieuwingen (vb. vervanging veldverwarming) aan het terrein kunnen doorvoeren."

"Die studie zou zich vanaf volgend seizoen kunnen vertalen in een betere en duurzamere kwaliteit van de grasmat."