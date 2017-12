KVM-voorzitter Timmermans: "Situatie is er alleen erger op geworden"

"De situatie was al weinig aangenaam en is er na de wedstrijden van gisteren niet beter op geworden", zegt KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans. "Integendeel zelfs."

"Wanneer we de wedstrijd van gisteren ontleden, stellen we vast dat we in de eerste helft zeker niet de mindere zijn van Lokeren, maar dat we er weeral niet in slagen om te scoren, hoewel we wel een aantal kansen krijgen. In de 2e helft kantelt de wedstrijd op een heel domme manier. Dan blijf je met lege handen achter, met alle gevolgen van dien."

"Ik denk dat het een algemeen probleem is in het hele team. Het is vooral het probleem dat we geen punten pakken en niet genoeg winnen."