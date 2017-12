"We kregen veel kritiek voor onze reeks. Dat is volkomen onterecht"

Was Hein Vanhaezebrouck tevreden over het geleverde spel tegen AA Gent? "Ja, kijk eens naar dat veld. Begin er maar aan, hé. Die grasmat moet echt vervangen worden. Hier kun je geen voetbal op brengen."

Francis Amuzu gaf weer zijn visitekaartje af. "We moeten het doen met de jongens die we hebben. Anderlecht heeft een goeie jeugdopleiding en het is fantastisch dat Amuzu vandaag bevestigt. Het is voor een coach heel aangenaam om vast te stellen dat het geen eendagsvliegen zijn."