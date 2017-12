Dury: "Moeten spelers halen die het klappen van de zweep kennen"

Wat nu voor Zulte Waregem? "Ik heb al geleerd dat je niet hoeft te hopen op een mirakel. Er zijn geen wondermiddelen. Als je in een hoek zit, moet je daar zelf proberen uit te geraken, maar daar zijn we op dit moment niet sterk genoeg voor. We moeten toegeven dat we tekortkomen", zegt Dury.

"Er is geen tijd meer te verliezen, want het is nog maar 9 wedstrijden. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. We moeten versterking halen die onmiddellijk inzetbaar is. Ik heb iets in mijn achterhoofd en als we dat kunnen invullen, ben ik ervan overtuigd dat het zal lukken."

"We mogen nu niet meer de experimentele toer opgaan zoals in de zomer. Ik werk graag met jongeren en we hebben echt jongens met kwaliteiten, maar voor spelers van 19 of 20 jaar zijn dit geen ideale omstandigheden om te groeien. We hebben nu nood aan ervaren jongens met matchen op de teller die het klappen van de zweep kennen. Het worden nog 9 moeilijke matchen en hopelijk kunnen we goed starten."