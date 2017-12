Anthony Vanden Borre: "Ik kan Anderlecht helpen"

Begin dit jaar voetbalde Anthony Vanden Borre even in Congo. "Iedereen denkt dat mijn avontuur bij Mazembe een mislukking was", vertelt hij daarover in de krant, "maar het tegendeel is waar. Ik had er geen sportieve doelstellingen en ik ben er in het reine gekomen met mezelf."

Na zijn terugkeer in België heeft Vanden Borre zijn schoenen een tijdje aan de haak gehangen. "Het voorbije half jaar heb ik wel veel voetbal gekeken, hele dagen zelfs. Zo is beetje bij beetje mijn goesting teruggekomen."

Nu werkt Vanden Borre aan zijn comeback. Kinesitherapeut Glenn Vercauteren - zoon van - moet hem fysiek klaarstomen. Voor een tweede comeback in Anderlecht?