Kopzorgen voor Vanhaezebrouck: ook Kara 2 maanden out door knieoperatie

Kara sukkelt al een hele tijd met een kraakbeenletsel in zijn knie. De verdediger kon wel nog af en toe spelen, maar om de blessure definitief te verhelpen drong een operatie zich toch op.

Afgelopen weekend was hij er al niet bij tegen Eupen en nu heeft hij de knoop definitief doorgehakt. De Senegalees zal zeker twee maanden buiten strijd zijn, maar zou op deze manier wel opnieuw topfit moeten zijn tegen het WK.

De blessure is een nieuwe opdoffer voor Anderlecht en trainer Hein Vanhaezebrouck. Afgelopen weekend viel ook clubtopschutter Henry Onyekuru uit. Hij scheurde de mediale band van zijn knie af. "Zijn seizoen zit er hoogstwaarschijnlijk op", zei Vanhaezebrouck. "Hij is zeker vier maanden uit, maar ik denk dat het eerder zes maanden zullen worden."

Vanhaezebrouck gokt dat ook Najar dit seizoen niet meer in actie zal komen nadat hij opnieuw uitviel amper vier minuten na zijn comeback in een wedstrijd bij de beloften.

"0nze kern is in de breedte niet zo groot. De jonge spelers die tegen Eupen in de kern zaten, zijn er opnieuw bij. Of er transfers nodig zijn? Dat is voor na 1 januari. Maar door de overname zitten we in een moeilijke situatie. Ik wacht af of en wat we zullen kunnen doen op de transfermarkt."