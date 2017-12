KV Mechelen is nu een nv en belooft ook sportieve versterking

Dat KV Mechelen een nv zou worden, was al een tijdje bekend. "Vrijdag zijn de nodige aktes getekend bij de notaris", zegt voorzitter Johan Timmermans. "Het is een nieuwe, broodnodige stap. Met de nv hebben we aandeelhouders die investeren in de club. Dat is noodzakelijk om de komende jaren een rol van betekenis te kunnen blijven spelen in eerste klasse."

Ook hoofdaandeelhouder Olivier Somers ziet een rooskleurige toekomst: "De nodige investeringen zijn nu mogelijk: infrastructureel op de lange termijn, maar ook sportief op korte termijn. De sportieve staf heeft de opdracht gekregen om de groep te versterken. Sportieve versterking komt er dus tijdens de winterstop aan. Wij volgen het van dichtbij op." Ondertussen diende de club ook een bouwaanvraag in voor een nieuwe hoofdtribune.

Het nieuwe Mechelse bestuur telt 2 hoofdaandeelhouders: Olivier Somers en Dieter Penninckx. De overige aandeelhouders zijn voorzitter Johan Timmermans, Eddy De Reys, Luc Leemans, Thierry Steemans, Guy Vanherp, Mark Uytterhoeven en Stefaan Vanroy.