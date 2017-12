Kaya spaart kritiek op Essevee niet: "We zijn gewoon slecht"

Zulte Waregem gaf gisterenavond een vroege voorsprong uit handen op het veld van Moeskroen. Onur Kaya was na de wedstrijd hard voor zijn ploegmaats. "We hebben het moeilijk voor doel. We maken snel de 0-1 en krijgen dan de kans om de wedstrijd dood te maken, maar dat doen we niet. Ik trap een bal op de lat en dan missen we nog twee of drie kansen."

"Maar als je niet scoort, moet je toch op zijn minst proberen de nul te houden achterin. Dat doen we weer niet. Dan valt die 1-1 en zakt de moed ons weer in de schoenen. Als je die tegengoals bekijkt, die waren echt weer om te lachen hoor. Ik denk dat we gewoon ziek zijn. Bepaalde mensen zijn bang om te voetballen en durven niet."

"Dit kan niet blijven duren. We moeten eerlijk zijn en niet meer zeggen dat we voor Play-off I gaan. We zullen moeten strijden tegen de degradatie. Na de winterstop komt er hopelijk nog versterking. We zullen moeten strijden en zien waar we eindigen."