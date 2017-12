Dury: "Met 4 op 36 kun je twee keer ontslagen worden"

Dury weet wat hem te doen staat. "Ik moet zorgen dat we eerst december doorkomen en dan transfers doen. Die transfers hebben we niet in de zomer gedaan. Ik heb straks een week vakantie, maar dat zal een week hard werken worden."

"We moeten versterkingen hebben voor we op stage vertrekken op 5 januari. Dan moeten we hopen dat we een heel goeie stage hebben. We zullen moeten werken tot de brokken er vanaf vliegen."

"Zulte Waregem en ik zijn het niet gewoon om in die rechterkolom te staan en dat geeft een oncomfortabel gevoel. Je kijkt naar beneden en er zijn maar tien matchen meer. Er moet toch ergens een kaarsje branden om Zulte Waregem er weer bovenop te helpen. Dat we zo snel mogelijk weer ons ritme vinden."