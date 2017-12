Nu moet Anderlecht ook zijn topscorer Onyekuru lange tijd missen

Na een botsing met Eupen-doelman Van Crombrugge moest Henry Onyekuru gisteren het terrein verlaten op een draagbaar. Vandaag kreeg de spits te horen dat zijn mediale band gescheurd is.

"Onyekuru zal spoedig worden geopereerd", laat Anderlecht weten. "De medische staf staat in nauw contact met zijn moederclub Everton om te bepalen waar de Nigeriaan onder het mes zal gaan." Een revalidatie na een knieoperatie kan maanden duren.

Met 9 competitiedoelpunten is Onyekuru dit seizoen de clubtopschutter bij paars-wit. In de ziekenboeg van Anderlecht vergezelt Onyekuru Najar, Kara, Sowah en Stanciu. Chipciu zit in Roemenië na het overlijden van zijn vader.