Club-preses Verhaeghe waarschuwt Coucke: "Er zijn 2 valkuilen"

Verhaeghe droomt al jaren van een nieuw stadion. "De dag dat we dat doen, verhoogt onze omzet met nog eens 20 à 25 miljoen euro. De impact van een nieuw stadion is gigantisch."

Hij zal wel nog even moeten wachten. "We zitten al aan ons 3e stadionproject. Eerst was het Loppem, dan Chartreuse in de omgeving Oostkamp en nu zitten we aan de Blankenbergse Steenweg. Het is de 3e keer dat de Vlaamse overheid ons zegt waar het stadion moet komen. Het is de overheid die wikt en beschikt. Ik ben een burger die lijdzaam ondergaat. Ik wist dat het een proces met veel horden zou worden."