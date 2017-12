Pro League nodigt clubvoorzitters uit voor "taboeloos gesprek" over competitieformat

"We willen in de best mogelijk omstandigheden de onderhandelingen voor het volgende tv-contract kunnen voeren", zegt CEO Pierre François. "Daarvoor moeten we eerst nadenken over het voetbal, de competities en dus ook het format."

"We willen zonder taboes kijken wat er mogelijk is. Ik wil van elke club weten wat hun visie is, welke problemen ze hebben met het huidige format en hoe ze het willen verbeteren."

"Het lijkt me al heel wat als we voor het einde van het seizoen tot gemeenschappelijke raakvlakken of zelfs een principeakkoord kunnen komen."