De transfer van Hassane Bandé was zo'n schot in de roos dat KV Mechelen een scout heeft gestuurd naar Salitas, de Burkinese ex-club van Bandé.

Die kwam terug met een positief rapport over Trova Boni, een jonge defensieve middenvelder. Ook Malaga was geïnteresseerd in de diensten van de Burkinees. Boni tekende, een dag na zijn 18e verjaardag, een contract voor 2,5 jaar.