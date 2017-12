Van Holsbeeck: "Er moet snel duidelijkheid komen over transfers van januari"

In het voetbal heb je kapitaalkrachtige mensen nodig. Mensen die als het nodig is hun ogen sluiten en tekenen. Ik denk dat Marc Coucke dat kan.

"Ik heb niet meer de handtekening of de mogelijkheid om een transfer door te drukken. Het is niet Herman Van Holsbeeck die beslist. Ik ben de werkmier. Ik bereid de dossiers voor samen met de coach, maar ik hak de knoop niet door. Vroeger regelde ik dat met Roger Vanden Stock, maar Marc Coucke mag nog geen transfers doen voor ons."

"Er zullen dus andere leden van de Raad van Bestuur moeten opstaan en hun verantwoordelijkheid nemen. Ik hoop dat er in de komende twee of drie dagen, nog voor de vakantie, een soort commissie wordt opgericht. Mensen die zeggen: "Oké, het wordt die speler voor dat bedrag". Er moet duidelijkheid komen voor de komende transferperiode. Dat is essentieel."

En op langere termijn? Blijft Van Holsbeeck bij de club? "Ik lees dat ik absoluut wil blijven tot eind 2019, maar dat is niet waar. Ik heb een contract van onbepaalde duur en dat kan op elk moment opgezegd worden. Op 1 maart zal ik met Coucke bespreken wat de plannen zijn, als ik mij daar een rol in zie spelen en ik krijg de zegen van Vanden Stock, dan blijf ik. Als dat niet zo is dan gaan we als vrienden uit elkaar op een correcte en serene manier."

Is hij blij met de komst van Marc Coucke? "Financiële middelen worden steeds belangrijker in het voetbal. We hebben kapitaalkrachtige mensen nodig. Mensen die als het nodig is hun ogen sluiten en tekenen. Ik denk dat Coucke dat kan."