Coucke: "Grandeur van Anderlecht combineren met een moderner bewind"

Coucke en Van den Stock deelden ook mee dat de machtsoverdracht pas op 1 maart plaatsvindt. "Tot 1 maart blijf ik de voorzitter van Oostende, daarna neem ik de fakkel over bij Anderlecht", zegt Coucke.

"Ik moet bekennen dat ik ook nog nooit een rondleiding heb gehad in het stadion van Anderlecht. Ik ken het stadion niet goed en ik heb hier ook nog maar nauwelijks met mensen gesproken. Dat is voor later."

"Eerst wil ik er de komende twee maanden alles aan doen dat Oostende in goede handen komt. Ik ben al fan van KV Oostende sinds ik 5 jaar ben."

"En ik blijf ook supporter, want Oostende is mijn “ploegske”. Maar als voorzitter merkte ik dat mijn groeiende ambitie niet zo gezond was voor een club als Oostende. KVO zou tegen zijn plafond botsen. De komende 2 maanden zal ik er alles aan doen dat Oostende in goede handen komt."