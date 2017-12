Coucke geeft eerste persconferentie bij Anderlecht: "Op 1 maart word ik voorzitter"

VRT Bekijk de hele persconferentie van Marc Coucke bij Anderlecht 16:56 ◀

VRT Coucke: "Een eigen stadion is beter voor de toekomst van een club" 15:51 ◀

De fotografen verdringen zich rond Marc Coucke en Roger Vanden Stock. Met een handdruk wordt de overname nog eens bekrachtigd. 15:34 ◀

Ik zal zelf meer dan 50 procent van de aandelen hebben. Marc Coucke 15:32 ◀

"Joris Ide wordt een belangrijke minderheidsaandeelhouder. Maar hij houdt zich graag wat meer op de achtergrond, ik niet." 15:31 ◀

VRT Marc Coucke: "Op 1 maart word ik voorzitter van Anderlecht" 15:28 ◀

Wanneer heeft Coucke de knoop doorgehakt? "Op het moment dat ik gehoord had dat het echt te koop was. Ik ging af op wat er in de pers verscheen. En dat gecombineerd met het gevoel dat ik bij KVO tegen een plafond botste. Dan heb ik het aan mijn vrouw gevraagd." 15:27 ◀

VRT "Mister Michel" Verschueren eist even de aandacht op en wenst Marc Coucke succes De persconferentie van Marc Coucke bij Anderlecht staat op het punt om te beginnen en net dan acht Michel Verschueren zijn moment gekomen. 15:25 ◀

"Bij KVO heb ik gezegd dat authenticiteit en hartelijkheid nooit mogen wijken. Je moet altijd ethisch blijven. Dat heeft ons niet verhinderd om POI te halen en zelfs Europees te spelen. Dus het een sluit het ander niet uit. Ik ga mezelf niet veranderen. Ik heb respect voor de grandeur van Anderlecht, maar ik wil er wel een hartelijke club van maken." 15:24 ◀

Coucke lijkt niet van plan om met Anderlecht het Eurostadion te huren. "Een club doet het veel beter als ze een eigen stadion heeft. Dat is beter voor de toekomst van de club. Maar het comfort van de supporters is ook heel belangrijk. Dat zijn de dingen die ik in overweging zal nemen." 15:21 ◀

"De wet van de KBVB is heel streng en dat is terecht. Ik ga me deze winter niet moeien met de transfers, maar deze zomer wel. Nu houd ik me bezig met de transfers van KVO. Daar moet je heel strikt in zijn." 15:19 ◀

Komt er extra geld voor Anderlecht? "Ik heb de boekhouding goed bekeken. De voorbije twee jaar is er een onevenwicht ontstaan. Ze hebben een paar zware transfers gedaan. Maar er is veel potentieel om een aantal besparingen door te voeren en om de inkomsten te verhogen. Maar de abonnementsprijzen zullen niet verhoogd worden." 15:17 ◀

"Ik ga mezelf blijven. Ik zal niet veranderen. Ik durf Anderlecht te vergelijken met de adel van de 20e eeuw. Die hadden macht, klasse en uitstraling. Wie toen openstond voor de industrialisering en de nieuwe economie, heeft het gehaald." 15:16 ◀

De journalisten mogen nu vragen stellen aan Marc Coucke. 15:15 ◀

Deze club is het hart van het Belgische voetbal. Als we de traditie combineren met een iets modernere bewindsvoering, dan is er hier veel mogelijk. Marc Coucke 15:14 ◀

Sommige dingen moeten toegankelijker, zoals het contact met de fans. Marc Coucke 15:14 ◀

"Ik wil de traditie en de uitstraling van deze club behouden", vertelt Coucke over zijn ambities met de club. "De jeugdwerking is heel belangrijk voor mij. Spelers die hier opgeleid zijn, moeten in de eerste ploeg komen." 15:12 ◀

Ik ben hier alleen nog maar geweest bij uitmatchen van KV Oostende. Marc Coucke 15:11 ◀

We zijn trots dat we alles hebben kunnen regelen in alle discretie. Wij hebben elkaar niet gezien in Londen. Dat klopt niet. Marc Coucke 15:09 ◀

"Er hebben mij al heel veel mensen gecontacteerd over KV Oostende. Het kan zijn dat het een combinatie wordt van een aantal mensen. Mensen die zich geroepen voelen, mogen ons contacteren. We zullen een goede oplossing vinden op maat van de club." 15:07 ◀

Marc Coucke vertelt eerst over zijn project bij KV Oostende. "Ik ben daar 40 jaar supporter geweest. Dat zal zo blijven. Dat is mijn ploeg. Maar als voorzitter merkte ik dat mijn ambitie niet altijd gezond was voor die club. KVO zou ooit tegen zijn plafond gebotst zijn. Ik voelde dat het een ongezonde situatie zou worden." 15:06 ◀

"De visie van Coucke past bij de visie van deze club", vertelt Vanden Stock. "Hij ziet vandaag wat Anderlecht is. Er zijn veel meer cameraploegen en journalisten dan ergens anders. Er zijn ook meer criticasters. Daar zal hij aan moeten wennen." 15:04 ◀

Ik bedank Marc Coucke voor zijn voorstel. Ik denk dat we de juiste keuze gemaakt hebben. Roger Vanden Stock 15:03 ◀

"De komende twee maanden blijf ik voorzitter van KV Oostende", vertelt Coucke. "Op 1 maart heb ik de eer om Roger Vanden Stock voor te stellen als erevoorzitter. Ik word dan voorzitter van Anderlecht." 15:01 ◀

Ik ben heel trots om hier te zijn. Het project dat ik met deze schitterende club voor ogen heb, dat is geen project tegen iets of iemand. Het heeft niets te maken met spelers stallen, met bakstenen. Ik wil van Anderlecht een zo groot mogelijke club maken. Marc Coucke 14:59 ◀

Marc Coucke en Roger Vanden Stock nemen het woord. 14:58 ◀

Woensdag raakte bekend dat Marc Coucke de nieuwe sterke man bij Anderlecht wordt. Vandaag spreekt de ondernemer voor de eerste keer met de pers. Op deze pagina kunt u rond 15u dat persmoment live bekijken. 11:28 ◀