30 hectare grond, flats in Knokke, een hotel in Londen en de overname van RSCA

"In De Standaard is donderdag het verhaal verschenen dat Coucke en Ide een tijdje geleden samen in een hotel in Londen zaten. Ik heb geen reden om aan de correctheid van dat artikel te twijfelen", gaat Verduyn voort. "Toen zei Coucke op een bepaald moment tegen Ide: "Tiens, zouden we Paul Gheysens eens geen loer draaien?" Waarop Ide: "Ja, wat gaan we doen?" Coucke: "Anderlecht kopen." Ide: "Ja, als dat geld opbrengt, waarom niet? We zullen dat doen."

"Al deze zakenmannen willen de nummer 1 zijn. Prestige, de grootste zijn, haantjesgedrag: het is eigen aan hun gedrevenheid. Zaken doen in onze economie is gebaseerd op winstgroei en vooruitgang. De mensen die op dat niveau werken, moeten een zeer competitieve geest hebben en die moeten een zekere hardheid hebben, anders geraak je daar niet."