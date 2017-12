"Ik denk dat Marc Coucke zichzelf nog zal tegenkomen"

"Ik ken Marc Coucke van in het stadion, van een glas wijn met hem te drinken. Ik weet hoe zeer hij betrokken is bij KVO. Is, want ik spreek voorlopig in de tegenwoordige tijd."

"Ik weet dat Coucke heel begeesterend is voor KVO. Bij een nederlaag zat hij altijd in zak en as en was het droefenis alom. Dus moest ik dit even verwerken en plaatsen."

"Maar ik denk dat ik het nu wel weet: de zakenman Marc Coucke heeft een opportuniteit gezien. Hij kan veel meer geld verdienen bij Anderlecht."

"Tegelijkertijd zit hij met zijn hart bij Oostende. Je kunt dat niet faken gedurende al die jaren. Hij is al meer dan 40 jaar supporter. Ik denk dat hij zichzelf nog zal tegenkomen."

"Maar supporters die zeggen dat Marc Coucke een verrader is en een lafaard die de club de rug toekeert... Ik denk dat veel mensen, als ze de kans krijgen om elders 10 miljoen euro of meer te verdienen, misschien wel eens een andere sjaal zouden aantrekken. Ik kan het dus ergens wel volgen."