Coucke lost nog niks over Anderlecht, een polonaise zit er wel in

Marc Coucke zette zich tijdens De Warmste Week in voor de Responsible Young Drivers. Hij reed vanavond 4 mensen van Evergem naar het Music For Life-domein in Wachtebeke.

"Hebben ze je niks over Anderlecht gevraagd", wilde StuBru-presentatrice Eva De Roo weten. "Ze hebben geprobeerd, maar ik ben van onderwerp veranderd", antwoordde Coucke.

Daarna weerklonk zijn hit Couckenbak over de wei in Wachtebeke. Voor het goede doel zette Coucke met plezier nog eens de polonaise in.

Morgen is het weer bittere ernst. Om 15u geeft de zakenman een persconferentie in Anderlecht over zijn plannen met de landskampioen.