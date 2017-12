Jan Mulder: "Coucke moet 100 miljoen investeren"

Ik had het gevoel dat de energie een beetje was uitgeblust bij Roger. Die kon de enorme commercialisering van het voetbal niet allemaal meer aan. Wat dat betreft, is Coucke nu de betere man.

"Wat dat betreft, lijkt Marc Coucke me nu de betere man. Die heeft er zin in. Roger had dat niet meer."

Sportief hoopt Mulder op een meerwaarde. "Ja. Ik verwacht wel iets. Ik heb al een soort plan van aanpak in gedachten", lacht Mulder. "Ik kwam hem eens tegen toen hij nog voorzitter van Oostende was. Ik zei hem: "Besteed nou eens wat geld aan Oostende. Koop eens een spits en niet voor 500.000 euro, maar voor een bedrag." En dat kun je in Brussel bij Anderlecht met 10 vermenigvuldigen."

"Hij moet in de buidel tasten. Dan is men consequent aan de gang van zaken zoals die zich nu voordoet. Het is namelijk big business geworden. En als je met Anderlecht omhoog wil, moet je - laat ik zeggen - 100 miljoen investeren."