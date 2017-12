Collin: "Coucke heeft ideale profiel om Anderlecht te leiden"

"Marc Coucke is een Vlaming die heel Waals is. Hij heeft een nationaal imago en garandeert een Belgische verankering. Coucke is een heel goeie keuze. Er waren verschillende mensen met een mooi bod, maar hij is de beste persoon die we konden vinden als opvolger om de club te leiden", vindt Philippe Collin.

"Marc Coucke kent ook het voetbal, want hij zit er al in. Hij is een sympathieke en creatieve man, met veel ideeën. Ik denk dat hij bij de club past. Ik ben ervan overtuigd dat Anderlecht Anderlecht zal blijven. Hij houdt van voetbal en is een correct mens."

"Hoeveel procent van de aandelen hij precies in handen zal krijgen, staat nog niet helemaal vast. Dat zal ergens tussen 70 en 80% zijn. We weten wel min of meer hoe het zal verlopen, ik verwacht op dat vlak geen problemen."