"Tevreden met overname door Marc Coucke, want hij is een Belg"

De eerste vraag die Hein Vanhaezebrouck voor de voeten gegooid kreeg, was zijn gevoel bij de overname door Marc Coucke. De coach wilde er niet al te diep op ingaan.

"Ik ben wel blij met de keuze voor Coucke", reageerde Vanhaezebrouck. "Want hij is een Belg en is ambitieus. Coucke heeft zijn kwaliteiten al bewezen in het Belgische voetbal."

"Het is goed voor iedereen dat er een beslissing is gevallen", zei Vanhaezebrouck. "Duidelijkheid is altijd positief. Maar ik denk niet dat de spelers veel bezig waren met die overname."

"Het is een speciale week geweest voor ons. Eerst die 5-0-nederlaag tegen Club Brugge en dan die overname. Maar onze focus ligt nu vooral op het duel met Eupen, morgenavond."