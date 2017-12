"Begin pas in augustus, schaf kerstvoetbal af en 18 ploegen zonder play-offs"

Nog een opmerking: momenteel duurt onze competitie het langste in heel Europa. Waarom?

Mijn voorstel:

1) begin in het eerste of zelfs tweede weekend van augustus, niet in het laatste weekend van juli. Zo krijg je meer rust tussen de seizoenen. Plus: als je een competitie met zelfs 18 in plaats van nu 16 ploegen speelt, heb je 34 matchen in plaats van 40 nu met de play-offs.

2) speel meer midweekmatchen in augustus, september of oktober. En stop met kerstvoetbal. We hoeven ons niet te spiegelen aan de Premier League. Hervat de competitie in de 2e of 3e week van januari. Kijk naar de Bundesliga: dan heb je gewoon 1 week meer rust.

3) plan de bekerfinale ná de competitie in. België is de enige competitie waar in maart/april 3 weken niet gespeeld wordt.