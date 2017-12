Kamagurka: "Alsof de paus een boeddhistische tempel zou overnemen"

"Ik wist echt van niks, ik had er nog helemaal niks over opgevangen", vertelt Kamagurka in Hautekiet. "Het was dus een volledige verrassing toen ik gisteren een bericht kreeg dat hij Anderlecht gekocht had. Dat is toch een beetje alsof de paus een boeddhistische tempel zou overnemen. Belgisch realisme."

"Vier weken geleden stonden we nog samen in het supportersvak te scanderen en wonnen we tegen Zulte Waregem. Marc was toen zo blij als een kind. Maar ik snap wel dat hij met zijn mogelijkheden een grotere club wil."

"KV Oostende is wel een fantastische club. Marc heeft bewezen dat het mogelijk is om er iets van te maken en we hebben heel veel supporters en sponsors achter ons. Het is aan Marc om ervoor te zorgen dat er een goeie ondernemer aan het roer komt die het voort kan zetten. Daar moet het bestuur over waken."