Eupen strikt transfervrije Franse aanvaller

Florian Raspentino (28) zat sinds de zomer zonder club. De aanvaller was vorig seizoen aan de slag bij Bastia, maar daar werd zijn contract niet verlengd na de degradatie van de club. Daarvoor verdedigde hij onder meer de kleuren van Dijon, Caen, Brest en Marseille.

Raspentino heeft woensdag al een eerste keer getraind bij zijn nieuwe club en is speelgerechtigd zodra zijn aansluiting helemaal in orde is. "Onze trainer kent Florian nog van bij Bastia. We hopen dat hij ons met zijn doelpunten kan helpen om het behoud te verzekeren", klinkt het bij de club.