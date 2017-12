Ex-wielerarts Mathieu: "Slaapmiddelen zijn nog altijd populair in het peloton"

"Stilnoct is een inslaper, een slaapmiddel dat na 3 uur is uitgewerkt, waarna je zelf moet voortslapen", legt Jan Mathieu (foto onder) uit. "De renners gebruiken het vooral om een zekere nachtrust te hebben. Daarom wordt het meer door sporters gebruikt dan mensen die gewoon gaan werken."

"Nachtrust is heel erg belangrijk voor renners, zeker in rittenkoersen. Zodat je niet in je bed ligt te woelen. Maar je kan er wel afhankelijk van geraken."

"Toen ik in het wielrennen werkte, hamerde ik erop dat het middel alleen maar gebruikt zou worden voor belangrijke wedstrijden en niet gewoon thuis."

Als recuperatiemiddel is het zeker ook niet heiligmakend. "De slaap door een slaapmiddel is een ander soort slaap dan een natuurlijke slaap. Bij die laatste recupereer je beter."