Clement: "Wil juiste personen zoeken om de kar te trekken"

"Philippe Clement was onze eerste keuze, hij stond met stip op 1", vertelt technisch directeur Dimitri De Condé. "We zochten iemand die de Belgische competitie kent en bij voorkeur een Belg. Philippe beantwoordt aan dat profiel en kent ook de club en weet waarvoor Genk staat."

"Dat hij net als Albert Stuivenberg weinig ervaring heeft als T1 schrikt ons niet af. Hij heeft het juiste profiel en de juiste persoonlijkheid, dat is veel belangrijker. Je mag zijn ervaring als speler ook niet onderschatten. Philippe was altijd al iemand die het voortouw neemt en een leider is."

"Of er versterking komt? We zullen in eerste instantie proberen om onze kern opnieuw fit te krijgen. In Charleroi misten we een halve kern. Maar - in overleg met de coach - zullen we uiteraard niet nalaten om iets te doen als er mankementen zijn. We blijven ambitieus."