Van Himst is tevreden: "Coucke is Belg, financieel sterk en heeft ervaring in het voetbal"

"Ik ben verrast dat het uiteindelijk Marc Coucke is geworden", zegt Paul Van Himst. "Zijn naam was tot nu nauwelijks gevallen."

"Toen ik in de krant las dat Michaël Verschueren gesteund werd door Omega Pharma, dan had je de link met Coucke wel kunnen leggen."

Van Himst kan zich wel verzoenen met Coucke: "Hij is financieel heel sterk, zit al in het voetbal én is Belg. Vooral dat laatste is belangrijk, want met een buitenlandse investeerder ben je niet zeker dat Anderlecht zijn identiteit zal behouden."