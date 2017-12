"KVO verliest zijn suikeroom, maar kan me niet voorstellen dat Coucke geen B-plan heeft"

Marc Coucke mag misschien een groot hart voor KVO hebben, hij lijkt nu wel te kiezen voor een rol bij een grotere club. "Daar raken we de kern van de zaak", zegt Martin Heylen.

"Coucke is een ondernemer en een heel goede. Met Anderlecht is meer geld te verdienen dan met KVO. Daar ziet hij een gouden zaak voor zichzelf, denk ik. Hij is heel ambitieus en wil altijd het beste van het beste. Anderlecht is een instituut in het voetbal."

"Of KVO het geld van Coucke zal missen? "Ik denk niet dat het alleen door het geld van Coucke is dat KVO goed draait. Zijn inbreng heeft een groot verschil gemaakt, maar dat is ook omdat de financiële inbreng daarvoor ontoereikend was. Sinds we in eerste klasse spelen, is er een serieuze relance."