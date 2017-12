Sporteconoom over Coucke bij Anderlecht: "Dacht aan 1 april-grap"

Anderlecht zal met Marc Coucke onderhandelen over de overname van de club. "Dat had ik niet zien komen. Ik dacht aan een vroege 1 april-grap. Ik viel net niet van mijn stoel", reageert Wim Lagae.

"Marc Coucke zat bij mij in het hoekje van authentieke clubliefde. Het verhaal van KV Oostende getuigde daar ook van. Ik zag hem daar voor het leven blijven. Misschien heeft hij intussen ingezien dat het hinterland van KVO toch beperkt blijft."

Met KV Oostende en Anderlecht zou Coucke twee clubs in handen hebben. Laat hij KVO eventueel aan zijn vrouw over? "We hebben gezien bij Duchâtelet, met STVV en Standard, dat zoiets effectief kan, maar dat is toch enorm de grenzen aftasten. Een voorzitter in het voetbal moet permanent aanwezig zijn en mee de lijnen uitzetten."

Coucke en Anderlecht, dat wringt wel bij Lagae. "Met Oostende heeft hij Anderlecht als underdog bestreden. Coucke en Brussel, dat vind ik toch wat als een tang op een varken."