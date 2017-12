Vandenbempt: "Afwachten welke rol Coucke bij Anderlecht zal spelen"

"Er werd al de hele voormiddag gefluisterd dat het bod van Michael Verschueren gefinancierd zou worden door Marck Coucke. Uit de mededeling op de website van Anderlecht valt niet af te leiden of het inderdaad om dat bod gaat", zegt Peter Vandenbempt.

"Maar Coucke heeft dus inderdaad een deel van de club overgekocht. Vrijdag is er een persconferentie en zullen we meer weten over zijn plannen. Tot dan blijft het koffiedik kijken over welke rol Coucke zal spelen."

"De supporters van KV Oostende zullen zich nu wel afvragen wat er met hun club zal gebeuren, want je kunt geen eigenaar zijn van twee clubs tegelijk. Coucke was niet alleen de voorzitter en de eigenaar van KVO, maar ook de grote bezieler. Hij was toch het uithangbord van Oostende, de club van zijn hart die hij overgenomen en gered had."

"Hij zou zijn aandelen in KVO kunnen overdragen aan zijn vrouw of iets van die aard. Dan is dat probleem mogelijk al opgelost."