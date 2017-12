VIDEO: STVV start met scheidsrechteropleidingen voor jongeren

"We vinden het belangrijk om de jongeren in een beschermde omgeving te laten proeven van het leven van een scheidsrechter", zegt David Meekers, gedelegeerd bestuurder van STVV.

De trainingen tot scheidsrechter worden telkens begeleid door huidige of gewezen nationale refs. Na 30 jaar als actief scheidsrechter slaat Gumienny dus een andere weg in.

"Het is een mooie gelegenheid voor mij om mijn ervaring door te geven aan de jeugd. Mijn droom is dat ten minste één FIFA-scheidsrechter uit Limburg gerekruteerd wordt. Want dat is belangrijk voor het Limburgse voetbal", zegt Gumienny.