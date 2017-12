Anderlecht ziet Najar opnieuw maanden uitvallen

Andy Najar speelde maandagavond mee met de beloften en moest na amper 4 minuten geblesseerd naar de kant. Medische beeldvorming wees uit dat het opnieuw om een hamstringblessure gaat. Een operatie is onafwendbaar.

De 24-jarige Hondurees speelde dit seizoen nog maar 2 wedstrijden voor Anderlecht. In september speelde hij achtereenvolgens mee in de competitiewedstrijd tegen Lokeren (3-2) en in de Champions League tegen Bayern München (3-0). In die laatste wedstrijd moest hij ook naar de kant met een spierletsel aan zijn hamstrings.

Vorig seizoen speelde Najar ook al amper voor Anderlecht. In de zomer van 2016 herstelde hij nog van een kruisbandblessure, waarna dit voorjaar een bovenbeenblessure roet in het eten gooide.