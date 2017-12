VRT Peter Vandenbempt over RSCA: "Er liggen 3 voorstellen op tafel" 14:15 ◀

"Vergadering kan lang duren" "Volgens onze informatie liggen er op dit moment dus 3 voorstellen op tafel. De vergadering kan lang duren. Het is een groot dossier, maar in de loop van de dag zouden we toch moeten weten wie de nieuwe eigenaar van Anderlecht wordt", zegt Peter Vandenbempt. 13:53 ◀

Michaël Verschueren is sinds de omvorming van de club van een vzw naar een nv een 7-tal jaar geleden aandeelhouder van Anderlecht. Hij heeft 10% van de aandelen in handen. Hij zou nu zelf een bod uitgebracht hebben en de leiding willen overnemen. Het is nog onduidelijk wie de grote financier is of financiers zijn die achter het bod van Verschueren schuil gaan. Voetbaljournalist Peter Vandenbempt 13:52 ◀

Sommige dagen zijn meer bijzonder dan andere. Mens sana in corpore sano. — Verschueren Michael (@mikeverschueren) 20 december 2017 13:51 ◀

Ook Michaël Verschueren is kandidaat Naast Paul Gheysens, die een bod gedaan heeft via zijn kinderen, en Wouter Vandenhaute is er nog een derde gegadigde om het stokje bij Anderlecht over te nemen. Het gaat om Michaël Verschueren, de zoon van eremanager Michel. 13:50 ◀

Wie krijgt Anderlecht in handen? Vandaag weten we wie de touwtjes in handen neemt bij Anderlecht. De huidige aandeelhouders zitten momenteel samen op een geheime locatie om de knoop door te hakken. Volg de gebeurtenissen rond de overname van de club in dit artikel. 13:46 ◀