Tijdperk-Vanden Stock: 20 landstitels, 8 bekers en 3 Europabekers

Constant Vanden Stock kwam in 1971 aan het roer bij Anderlecht, nadat hij er zelf 5 jaar had gevoetbald als linksachter. Tijdens zijn eerste seizoen als voorzitter won de Brusselse club al meteen de landstitel én de beker.

Maar de ambitie van Vanden Stock lag toch vooral in Europa. In 1976 bereikte Anderlecht voor het eerst de finale van de Beker der Bekerwinnaars. De wedstrijd tegen West Ham United eindigde op 4-2. Zo won Anderlecht als eerste Belgische club ooit een Europacup.

Ook nadien bleef de club in binnen- en buitenland enorm succesvol. Met Constant Vanden Stock als voorzitter won Anderlecht in totaal 5 Europese bekers (Europacup II én de Europese Supercup in 1976 en 1978 + de UEFA-cup in 1983), 10 landstitels, 7 nationale bekers en 4 nationale supercups.