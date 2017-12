Philippe Clement besliste eergisteren om de oversteek te maken van Beveren naar Genk. Genk had hem bovenaan op zijn lijstje gezet als kandidaat-opvolger voor de ontslagen Albert Stuivenberg.

Clement twijfelde even, omdat hij graag bij Waasland-Beveren was, maar koos uiteindelijk toch voor de stap naar Genk. Clement was als speler nog actief voor Genk en zet in zijn prille loopbaan als coach een mooie stap vooruit.