Groep rond Wouter Vandenhaute doet bod op Anderlecht

Een maand geleden raakte bekend dat Anderlecht te koop stond en dat er met Alisjer Oesmanov en het duo Gheysens-Vandenhaute twee potentiële kopers waren. Met Gheysens en Vandenhaute waren er verregaande onderhandelingen, maar het beloofde bod bleef nadien lange tijd uit.

Gheysens had intussen Luciano D’Onofrio, die voor hem Antwerp sportief bestuurt, ingeschakeld als onderhandelaar, maar toen al was duidelijk dat sterke man in de schaduw Alexandre Van Damme een bijzonder koele minnaar was van de twee voorgestelde pistes. Onder meer wegens de slechte verhoudingen met Gheysens over het stadiondossier en het gerechtelijke verleden van D’Onofrio.

Vandaag beslissen de aandeelhouders over wie straks de nieuwe eigenaar van Anderlecht wordt.