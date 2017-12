Paul Gheysens biedt zonder Wouter Vandenhaute op Anderlecht

Gheysens en Vandenhaute hebben nochtans maandenlang samen onderhandeld over de verkoop van de club. Vandenhaute moest daarbij de door de aanslepende discussies rond het nieuwe stadion hoog opgelopen spanning en onvrede tussen Ghelamco en vertegenwoordigers van de club helpen wegwerken.

Maar al in oktober bleek het verschil in visie tussen Gheysens en Woestijnvis-baas Vandenhaute te groot. Daarop is de samenwerking stopgezet en heeft Gheysens Luciano D’Onofrio ingeschakeld in de onderhandelingen met Anderlecht. D'Onofrio is bevriend met Roger Vanden Stock en is de sportieve baas bij Antwerp, waar Gheysens ook eigenaar van is.

Wat dat betekent voor de kansen van Paul Gheysens om Anderlecht te kopen, zal morgen blijken. Dan beslissen de aandeelhouders over de verkoop van (een deel) van de aandelen van de Brusselse club.