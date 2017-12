Bondsparket wil Angban 4 duels schorsen: "Hij heeft roekeloze speelstijl"

"Toen hij voor STVV speelde pakte hij 3 rode kaarten, waarvan 1 voor natrappen en 2 voor tackles die de fysieke integriteit in gevaar brachten", zei bondsprocureur Chris Vandenbossche op de zitting.

"De gevolgen voor Agbo hadden in dit geval enorm kunnen zijn, daarover bestaat geen discussie." Ook scheidsrechter Boterberg gaf toe dat rood op zijn plaats was geweest. "Toen ik de wonde aan de kous bij Agbo zag, wist ik meteen dat ik te snel geel had getrokken." Omdat de Reviewcommissie ingreep, werd Angban alsnog vervolgd.