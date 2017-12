Clement neemt afscheid van spelers: "Dit waren moeilijke dagen"

"Dit waren moeilijke dagen", geeft Clement toe bij de regionale zender TV Oost. "Je moet over heel veel dingen nadenken."

"Ik heb voor Genk gekozen om 2 redenen. Ten eerste omdat ik voel dat daar een heel groot draagvlak is voor mijn komst. Ik heb er zelf nog gespeeld, de mensen kennen mij daar heel goed."

"Ten tweede stap ik bij Genk in een groter project voor de toekomst dan hier. Bovendien is hier minder duidelijkheid over de toekomst van de spelers die in de belangstelling staan."