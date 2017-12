Water tussen Berrier en KVO blijft diep: "Er is geen weg terug"

Kijk, het is de eerste keer in mijn carrière dat ik iemand naar de B-kern heb gestuurd. Maar voor wie met dreigementen uitpakt, is er geen weg terug.

Het Nieuwsblad komt vandaag met meer details over het "respectloze" gedrag van de Fransman. Zo hemelde Berrier zichzelf in voicemailberichten op ten koste van ploegmaats.

Die geluidsfragmenten werden afgespeeld in de kleedkamer voor de match tegen Charleroi op speeldag 12. Op dat moment verloor Berrier de steun van de spelersgroep.

Er breken belangrijke weken aan in het "dossier-Berrier". Vanaf 1 januari opent immers de transfermarkt en kan de Fransman zijn transfer versieren. Want bij KVO is het verhaal van Berrier ten einde.

"Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik iemand naar de B-kern heb gestuurd. En voor wie met dreigementen uitpakt, is er geen weg terug", zegt Luc Devroe, sportief directeur van KVO.

"We zullen zien wat er de volgende weken gebeurt. Of er een alternatief is voor een vertrek naar Thailand? Dat is afwachten."